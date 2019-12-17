С завода Минобороны в Башкирии пропали тонны взрывчатки

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатого вещества пропали с федерального предприятия «Авангард», выпускающего взрывчатку для Минобороны. Об этом сообщили источники, близкие к заводу.

В частности, известно о 276 тоннах взрывчатых отходов, которые были получены в результате утилизации снарядов по военному подряду, но не переданы Минобороны. По факту хищения возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Следствие установило, что хищения происходили в течение полутора лет – с ноября 2017 по март 2019 года. Пропажу взрывчатки обнаружили в ходе инвентаризации.

По версии следствия, вещества переработали во взрывчатку и затем продали сторонней организации.

Как пишут «Ведомости», кража произошла, когда предприятием руководил Азгат Ибрагимов. Он был уволен в марте 2019 года. После ухода на предприятии нашли разные нарушения, такие, как сдача в аренду площадей по заниженным ценам, исполнение заказов в убыток заводу.

Ранее в Минобороны заявили об оснащении спецназовцев новыми бесшумными автоматами. Пули автомата пробивают любые бронежилеты, а выстрелы не слышны на расстоянии даже в несколько метров.

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