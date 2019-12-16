Российские спецназовцы получат безшумный автомат

Российские спецназовцы получат безшумный автомат

Фото: FB.ru

Российский спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами.

Первыми их получит 24-я бригада из Новосибирска.

Новый автомат — модернизированная версия оружия «Вал», выстрел которого практически не слышен даже с расстояния в несколько метров, при этом пуля может пробить любой бронежилет. Такой автомат незаменим в спецоперациях.

Как говорят в Минобороны, перед поставкой в вооруженные силы оружие пройдет полные испытания, сообщают «Известия».

Ранее издание Natiomal Interest высоко оценило новую версию крупнокалиберного штурмового автомата российского производства АШ-12.

Как считают журналисты журнала, это «ужас на поле боя». Данное оружие было создано для нужд специальных подразделений ФСБ в тех случаях, когда не имеет значения дальность выстрела. Крупнокалиберный патрон позволяет мгновенно нейтрализовать цели и избежать длительных перестрелок, сообщают «Известия».

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!