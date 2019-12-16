Российские спецназовцы получат безшумный автомат

Российский спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами.

Первыми их получит 24-я бригада из Новосибирска.

Новый автомат — модернизированная версия оружия «Вал», выстрел которого практически не слышен даже с расстояния в несколько метров, при этом пуля может пробить любой бронежилет. Такой автомат незаменим в спецоперациях.

Как говорят в Минобороны, перед поставкой в вооруженные силы оружие пройдет полные испытания, сообщают «Известия».

Ранее издание Natiomal Interest высоко оценило новую версию крупнокалиберного штурмового автомата российского производства АШ-12.

Как считают журналисты журнала, это «ужас на поле боя». Данное оружие было создано для нужд специальных подразделений ФСБ в тех случаях, когда не имеет значения дальность выстрела. Крупнокалиберный патрон позволяет мгновенно нейтрализовать цели и избежать длительных перестрелок, сообщают «Известия».

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