ВТБ завладеет 17% «Ростелекома»

В рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 ВТБ станет владельцем порядка 17% «Ростелекома».

По словам главы банка Андрея Костина, «Ростелеком» проведёт допэмиссию, часть новых акций компании получит ВТБ. Сроки закрытия сделки пока не называются, передает ТАСС.

Сейчас «Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, 55% находится у компании Tele2Russia Holding AB, в которой 50% принадлежит ВТОБ, 40% — B.V. Алексея Мордашова, ещё 10% — банку «Россия».

Ранее «Ростех» и «Ростелеком» вызвались развивать 5G сеть в России.