ВТБ завладеет 17% «Ростелекома»

ВТБ завладеет 17% «Ростелекома»

Фото: delo.ua

В рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 ВТБ станет владельцем порядка 17% «Ростелекома».

По словам главы банка Андрея Костина, «Ростелеком» проведёт допэмиссию, часть новых акций компании получит ВТБ. Сроки закрытия сделки пока не называются, передает ТАСС.

Сейчас «Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, 55% находится у компании Tele2Russia Holding AB, в которой 50% принадлежит ВТОБ, 40% — B.V. Алексея Мордашова, ещё 10% — банку «Россия».

Ранее «Ростех» и «Ростелеком» вызвались развивать 5G сеть в России.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Ростелеком
Loading...
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!