ВТБ завладеет 17% «Ростелекома»
В рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 ВТБ станет владельцем порядка 17% «Ростелекома».
По словам главы банка Андрея Костина, «Ростелеком» проведёт допэмиссию, часть новых акций компании получит ВТБ. Сроки закрытия сделки пока не называются, передает ТАСС.
Сейчас «Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, 55% находится у компании Tele2Russia Holding AB, в которой 50% принадлежит ВТОБ, 40% — B.V. Алексея Мордашова, ещё 10% — банку «Россия».
Ранее «Ростех» и «Ростелеком» вызвались развивать 5G сеть в России.
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