ЛНР завершила разведение сил в Золотом

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что ополченцы завершили разведение сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Глава представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) гвардии полковник Михаил Филипоненко заявил, «Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке номер 2 «Золотое».

Теперь в Луганске ждут информацию от миссии ОБСЕ о ситуации с разведением на украинской стороне, пишут «Известия».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал дату начала разведение сил в Петровском в Донбассе.

На совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве Зеленский заявил, что «4 ноября мы должны начать разведение в Петровском».