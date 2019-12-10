Завернутое в одеяло тело девушки нашли в Москве

Тело молодой девушки обнаружили в квартире на юго-западе Москвы. Труп был завернут в одеяло.

По словам старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлии Ивановой, сегодня, 10 декабря в квартире жилого дома, расположенного по улице Академика Виноградова, обнаружено тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло.

В настоящий момент следственная бригада работает на месте происшествия, проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу уроженца Армении Ашота Боляна. По данным следствия, вечером 13 ноября рядом с жилым домом, расположенным по Нахимовскому проспекту, неизвестный выстрелил в 40-летнего Боляна. Спортсмен скончался на месте происшествия.

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