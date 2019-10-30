В РФ завели уголовное дело по факту убийства 214 детей в 1942 году

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства детей в Ейске с применением газовых камер. Речь идет о событиях 1942 года.

Следствие изучило рассекреченные документы ФСБ, согласно которым на Кубань была отправлена Зондеркоманда с мобильными газовыми камерами. Она ехала в регион для карательных операций против граждан СССР.

В ходе операций были убиты 214 воспитанников детского дома. Детей обнаружили в 1943 году – после освобождения Краснодарского края от фашистов.

Некоторых военных осудили, но начальник гестапо города Ейска обер-лейтенант Бедедекер, комендант города Кандлер и врач гестапо Штрауха не понесли наказания, пишет Lenta.ru. Дело будет расследоваться по статье «Геноцид».

Напомним, в начале октября в России рассекретили документы об убийстве 214 детдомовцев в годы войны, которых эвакуировали из Симферополя в Ейск в начале ВОВ. В одних документах говорилось, что детей закопали заживо. В поздних актах сказано, что дети погибли от отравления выхлопными газами.