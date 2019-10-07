Рассекречены документы о закопанных живьем детях в Ейске

ФСБ рассекретила документы об убийстве нацистами 214 воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. В одном из актов говорится, что их закопали живьем.

В документах от 15 апреля 1943 года сказано, что на телах детей не было огнестрельных ран, что подтверждает версию о погребении заживо.

В следующем акте от августа 1943 года приводится больше подробностей. Из него следует, что в братской могиле были дети с отклонениями в физическом развитии: у кого-то искривлен позвоночник, у других – «укороченные конечности», у третьих отсутствовали части тела. Все они имели инвалидность.

В документах указано, что дети умерли в машинах-«душегубках» от отравления выхлопными газами. Эту версию подтвердила свидетельница, которая не слышала криков детей в момент разгрузки.

В рассекреченных документах приводятся списки детей с указанием национальности, даты рождения. Среди них были двое немцев, пишет РИА Новости.

В начале войны из Симферополя в Ейск эвакуировали почти 300 детей. Летом 1942 года город оккупировали, а осенью детей детдома отвезли к месту захоронения.