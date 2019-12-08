Главу роддома арестовали за отказ оперировать рожениц

В Москве суд арестовал бывшую заведующую филиалом столичного роддома № 27 Марину Сармосян по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженицам. Она отказала четырем роженицам в проведении кесарева сечения, в результате чего их дети были травмированы.

Как сообщает ТАСС, в отношении медработницы возбуждены уголовные дела по статьям 293 УК РФ («Халатность») и 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвевающим требованиям безопасности»).

6 декабря департамент здравоохранения Москвы сообщил, что Сармосян была уволена из-за многочисленных жалоб от пациентов и заведующих всех отделений.

Ранее во Владимире Следственный комитет начал проверку по факту смерти пенсионерки, которая скончалась после отказа врачей скорой помощи нести её на носилках по лестнице.

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