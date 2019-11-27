Следственные органы заинтересовались ленивыми врачами из Владимира

Следственные органы заинтересовались ленивыми врачами из Владимира

Фото: «ФедералПресс»

Следственный комитет России начал проверку по факту смерти пенсионерки, которая скончалась после отказа врачей скорой помощи нести её на носилках по лестнице.

В ходе доследственных мероприятий предстоит выяснить, была ли халатность со стороны медиков, сообщает портал «Такие дела».

Напомним, по словам мужа пенсионерки, его супруге с признаками инсульта пришлось самостоятельно спускаться вниз с шестого этажа. При этом врачи ехали на вызов довольно долго: около часа. Когда же прибывшие по вызову медики отказались нести больную на носилках, ее супруг стал протестовать, на что они заявили: либо так, либо никак.

Женщине пришлось спуститься вниз самой, а на первом этаже ей стало совсем плохо. По словам мужа, врачи пытались ее откачать, потом развели руками и сказали, что не смогли, сообщает издание «Подъем».

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