Во Владимире пенсионерка умерла из-за лени врачей

Во Владимире пожилая женщина скончалась после отказа медиков скорой помощи нести ее на носилках по лестнице, так как лифт не работал.

По словам мужа пенсионерки, его супруге с признаками инсульта пришлось самостоятельно спускаться вниз с шестого этажа.

При этом врачи ехали на вызов довольно долго: около часа. Когда же прибывшие по вызову медики отказались нести больную на носилках, ее супруг стал протестовать, на что они заявили: либо так, либо никак.

Женщине пришлось спуститься вниз самой, а на первом этаже ей стало совсем плохо. По словам мужа, врачи пытались ее откачать, потом развели руками и сказали, что не смогли, сообщает издание «Подъем».

Как сообщалось ранее, основная причина высокой смертности среди детей в школе заключается в том, что учащимся не могут качественно оказать первую почощь. Об этом сказал детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства Леонид Макаров.

По его словам, смертность в школах России составляет в среднем 1,4 человека на 100 тыс. учащихся. В мире эта цифра немногим меньше – 1,1 человек. Однако «половину детей в мире в развитых странах спасают», - отметил кардиолог.

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