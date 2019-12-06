Застрявшее в Сингапуре из-за санкций российское судно арестовали

В Сингапуре арестовано за долги российское судно «Севастополь», которое с 2018 года находится в списке американских санкций по КНДР. Власти страны хотят через суд добиться разрешения о продаже.

По словам заместителя гендиректора компании-судовладельца «Гудзон» по управлению флотом Олега Аникина, после захода в Сингапур у корабля поломались двигатели, но сингапурские компании отказывались их чинить из-за санкций. Российских ремонтников на борт не пускали.

В результате за стоянку корабля образовался долг и его арестовали. На борту остались 12 членов экипажа.

Сингапур надеется, что ему по суду передадут судно. Заседание намечено на 17 декабря, уточняет РИА Новости.

«Севастополь» находится под санкциями с августа 2018 года. Минфин США утверждает, что корабль участвовал в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые перекачивались с российских судов на северокорейские в открытом море.

В конце сентября сообщалось о задержанном в Испании российском судне «Северная Земля». Более года назад судно арестовали, а моряки не могут покинуть корабль.

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