Моряки из России голодают на арестованном в Испании теплоходе

Российские моряки посылают сигналы SOS с арестованного в Испании судна. У россиян не хватает еды, средств гигиены и лекарств, с мая им не выплачивают зарплату, но покинуть корабль они не могут.

Теплоход «Северная Земля» арестован более года и стоит в испанском порту Авилес. Однако моряков продолжали посылать на работу. Последний экипаж из 14 человек находится там с мая 2019 года.

Зарплату моряки пока не видели. Деньги на питание им выделяют, но их катастрофически не хватает – они экономят и расходуют только 150 рублей в день.

Экипаж теплохода написал открытое письмо, в котором говорится: «Продукты есть, но мы экономим, питаемся на треть от положенной на человека в сутки суммы».

Свет на корабле включают ненадолго, воду берут в долг у администрации порта, так же, как и топливо. Моряки готовы покинуть теплоход, но денег на это нет, передает телеканал «360». Кроме того, по закону, положено обеспечивать жизнеспособность судна.

Судно выставили на аукцион. Что будет с моряками - пока неясно.

Мурманское морское пароходство, которому принадлежит теплоход, было основано в 1939 году. Оно обеспечивало основные грузоперевозки в российском секторе Арктики, занималось геологоразведкой, перевалкой нефти и совершало до 80% грузоперевозок по Северному морскому пути.