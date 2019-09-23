Захваченные в Камеруне российские моряки вернутся из плена

Российские моряки, освобожденные из пиратского плена в Камеруне, будут отправлены на родину 23 сентября. В настоящий момент они находятся в Германии.

По информации российских посольств в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает.

В середине августа у берегов Камеруна предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно «Мармалайта», шедшее под флагом Антигуа и Барбуды.

Нападавшие похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Яунде активно участвует в судьбе похищенных моряков.