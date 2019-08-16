Русских моряков захватили в плен вблизи Камеруна
У берегов Камеруна пираты захватили грузовое судно с россиянами на борту. Об этом сообщили в МИД России.
Инцидент произошел 15 августа недалеко от камерунского порта Дуала. Пираты напали на судно датской компании «Мармалайта».
Были захвачены восемь человек, среди них трое граждан России, пишет РИА Новости.
В посольстве РФ в Яунде заявили, что власти Камеруна вместе с представителями компании-судовладельца выясняют причины случившегося.
Ранее в Гвинейском заливе пираты захватили судно с 23 россиянами. Моряков отпустили спустя месяц.
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