Пираты выставили счет за похищенных в Африке россиян

Пираты, похитившие шестерых россиян в Гвинейском заливе, потребовали выкуп. Об этом сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих в России Сергей Фишов.

По его словам, переговоры ведет не судовладелец, а посредники. Впоследствии обмен будет осуществлен одновременно, уточнил он.

Сторонам придется договориться о денежной сумме и месте передачи людей. Размер выкупа сейчас неизвестен, как и место нахождения похищенных, уточнил он. Предположительно россиян держат в джунглях, пишет РИА Новости.

«Это торги, посредники в любом случае будут сбивать цену, придут к компромиссу в итоге, исходя из общей практики», - констатировал Фишов.

Пираты напали на грузовое судно в ночь на 2 января. На борту контейнеровоза находились 24 моряка: 23 гражданина России и один украинец. Разбойники похитили шестерых россиян. В плен попали уроженцы Таганрога, Санкт-Петербурга и Новороссийска.