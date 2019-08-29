Заседание по делу экс-мэра Владивостока перенесли из-за жалоб

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву. Ранее он получил 15 лет колонии за коррупцию.

Такое решение судья приняла после того, как защита двух других фигурантов по этому делу – брата бывшего мэра Андрея Пушкарева и Андрея Лушникова – подала дополнительные жалобы.

При этом, адвокат подсудимого Александр Высоцкий рассказал, что суд попросту не успел разослать копии жалоб всем участникам процесса.

«В этом деле многое поставлено с ног на голову. Мы просто хотим чтобы нас услышали», — сказал он корреспонденту «Русской планеты».

Рассмотрение по этому делу состоится 3 октября в 10 часов утра.

Напомним, к 15 годам колонии строгого режима бывшего мэра приговорил Тверской суд Москвы в начале апреля. Тогда же бывший директор «Дорог Владивостока» Андрей Лушников получил 10 лет колонии, а Андрей Пушкарев условный срок, ввиду своей инвалидности. Каждого преступника суд оштрафовал на 500 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей Игорь Пушкарев помогал определенным компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. Кроме этого, считает обвинение, бывший мэр лоббировал свое предприятие «Востокцемент», которое он после вступления в должность градоначальника переоформил на брата.

Следствие оценивает ущерб от действий этой тройки в сотни миллионов рублей.