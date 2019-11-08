Защищающий «Северный поток-2» закон не принят в Германии

Бундестаг не принял законопроект о смягчении правил по эксплуатации «Северного потока-2». Он должен был вывести газопровод из-под действия обновленной директивы Евросоюза.

Всего было отдано 133 голоса при требуемых 355. Рассмотрение законопроекта перенесли на неопределенный срок, пишет РИА Новости.

Закон, регулирующий применение газовой директивы, разработала правящая коалиция. Он предлагает делать исключения из требований для трубопроводов для стран, не входящих в ЕС. В частности, предложено вывести из-под действия директивы газопроводы, построенные до 23 мая 2019 года.

«Северный поток-2» пройдет от России до Германии. Против проекта выступают Украина, Польша, страны Балтии и США. Евросоюз пытается ограничить влияние России по газовому вопросу.