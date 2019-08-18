Зарубивший семью топором подросток объяснился в записке

Подросток, жестоко убивший свою семью и себя в селе Патрикеево в Ульяновске, оставил предсмертную записку. В ней 16-летний парень сообщает, что убил всех, чтобы они не переживали из-за его будущего самоубийства.

«Решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой», — приводит слова подростка «Интерфакс».

По данным следователей, около 11:00 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, 69- и 42-летних женщин, а также двух малолетних детей 4-х лет. Позже возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека.

Все погибшие были родственниками. Предполагается, что подросток убил своих маму, отца, сестру, брата и бабушку, а затем покончил с собой.

Сейчас СК проверяет, были ли у него психические отклонения.

Прокуратура проверяет работу районных органов системы профилактики в связи со случившимся.

Ранее стало известно, что орудием убийства подросток использовал топор.