В Ульяновске подросток перерезал всю семью и убил себя
В селе Патрикеево в Ульяновске произошло массовое убийство. Подросток напал с топором на своих родителей и двух детей.
После этого, как сообщает телеграм-канал «112», он вышел на улицу, несколько раз ранил себя и сбросился с крыши насмерть.
Сейчас на месте происшествия работают следователи.
Причины такого поступка подростка пока неизвестны.
Накануне в Москве пьяный мужчина вломился с топором в банк и требовал закрыть его кредит.
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