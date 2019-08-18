В Ульяновске подросток перерезал всю семью и убил себя

В Ульяновске подросток перерезал всю семью и убил себя

Фото: SMINEWS

В селе Патрикеево в Ульяновске произошло массовое убийство. Подросток напал с топором на своих родителей и двух детей.

После этого, как сообщает телеграм-канал «112», он вышел на улицу, несколько раз ранил себя и сбросился с крыши насмерть.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Причины такого поступка подростка пока неизвестны.

Накануне в Москве пьяный мужчина вломился с топором в банк и требовал закрыть его кредит.

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Места: Россия
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