Уголовные дела против купивших «Фризиум» матерей могут пересмотреть

Межрегиональная транспортная прокуратура Москвы (ММТП) начала проверку законности возбуждения уголовных дел в отношении двух матерей, которая по Интернету заказали для своих больных детей зарубежный препарат «Фризиум».

Ранее Генпрокуратура поручила ММТП изучить материалы уголовных дел и «проанализированы причины, по которым не имелось возможности приобрести лекарства в установленном законом порядке». Контроль за исполнением этого поручения главный надзорный орган оставил за собой.

Препарат против эпилепсии «Фризиум» входит в список Минздрава «Психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации ограничен». В самом ведомстве напомнили, что женщины могли оформить легальную доставку этого препарата «по заявлению медицинской, научной, образовательной организации; производителя либо разработчика лекарственного средства».

В Ассоциации юристов России ранее сообщили, что «пациенты и их родственники не должны нести ответственность за пробелы в системе обеспечения лекарственными препаратами». Более того, юристы напомнили, что, согласно Уголовному кодексу, не является преступлением действие, совершённое в условиях крайней необходимости и при этом не представляющее общественной опасности.