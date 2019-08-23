«Зарплатные» указы Путина по бюджетникам исполнили 4 региона

В России только 4 региона выполнили майские указы президента России Владимира Путина по зарплатам. Напомним, по итогам шести месяцев 2019 года зарплаты бюджетников должны были повысить до средних по региону.

Требования майских указов выполнили в Ленинградской и Пензенской областях, а также d Алтайском крае и Чеченской республике. В других регионах указы не исполнены ни по одной из 12 категорий бюджетников.

Самые низкие показатели касаются зарплат сотрудников детсадов, пишет РБК.

Напомним, к 2018 году средние зарплаты учителей, соцработников, среднего и младшего персонала должны были достичь 100% от средних по региону, зарплаты врачей, преподавателей вузов – 200%. В послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент потребовал от регионов сохранить эту планку. В конце прошлого года 16 субъектов смогли выполнить указ.

