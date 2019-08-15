Россияне назвали справедливой зарплату в 66 тысяч

Жители России считают справедливой зарплату примерно в 66 тыс. рублей. Этого хватит на удовлетворение потребностей на достойном уровне, больших покупок и откладывания денег.

К такому выводу пришла компания «Сбербанк Страхование жизни» по итогам опроса. В нем участвовали жители 39 российских городов.

Уровень справедливой зарплаты разнился в зависимости от пола, возраста, принадлежности к той или иной социальной группе. Больше всего (68,6 тыс. рублей) хотят получать мужчины и люди с высшим образованием (68,4 тыс.). Россияне со средним образованием называли зарплату в 61,1 тыс. рублей. Лицам от 18 до 30 лет требуется 56,2 тыс. рублей, 40-50 лет – 67,2 тыс. рублей.

Самые высокие требования у москвичей. Там называли справедливой зарплату в 99 тыс. рублей, пишет Lenta.ru. В Санкт-Петербурге хотят зарабатывать 77 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что большинство россиян получают 23,5 тыс. рублей.