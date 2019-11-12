Заработал новый механизм решения споров без обращения в суд

Заработал новый механизм решения споров без обращения в суд

Фото: Русская Планета

С 12 ноября в России заработал новый механизм примирения. Он предполагает досудебное урегулирование споров с помощью удостоверяемого нотариусом медиативного соглашения, которое носит силу исполнительного листа.

В Федеральной нотариальной палате рассказали, что решать спор без обращения в суд можно было и раньше, однако соблюдение соглашения являлось добровольным и стороны не всегда его исполняли. Теперь в случае уклонения от выполнения условий соглашения одна из сторон вправе, минуя суд, обратиться к судебным приставам, пишут «Известия». Те, в свою очередь, могут принять меры принудительного исполнения.

Президент ФНП Константин Корсик полагает, что нотарильное удостоверение повысит исполнительную силу медиативного соглашения, а также снизит нагрузку на суды.

Ранее в России участникам долевой собственности разрешили совершать сделки с недвижимостью без обязательного заверения у нотариуса.

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