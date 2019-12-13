США запустили над Тихим океаном запрещенную ДРСМД ракету

В США провели испытание баллистической ракеты средней дальности. Ее запуск ранее запрещал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что был испытан прототип неядерной баллистической ракеты наземного базирования. Ракета стартовала с базы ВВС США Ванденберг и упала в Тихий океан, пролетев более 500 километров, пишут «Известия».

По словам Эспера, работа над ее созданием длилась девять месяцев.

На испытания отреагировали в МИД России. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Ермаков сказал РИА Новости, что США совершили тестовый запуск спустя несколько месяцев после выхода из ДРСМД, а значит разработка велась давно.

Напомним, США начали процедуру выхода из договора в феврале 2019 года, обвинив Россию в невыполнении его условий. Позже из ДРСМД вышла Москва. 2 августа документ утратил силу.

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