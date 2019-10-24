Заправки хотят штрафовать за регулярный недолив топлива

Заправки хотят штрафовать за регулярный недолив топлива

archicis.ru

В Кодексе об административных правонарушениях в 2021 году могут появиться штрафы за недолив топлива. При этом злостных нарушителей будут наказывать на миллионы рублей.

Согласно законопроекту, штраф составит 1% от выручки АЗС за год, но не менее 500 тысяч рублей. В случае рецидива сумма штрафа вырастет до 3% от годовой выручки, но не менее 2 млн рублей, пишут «Известия».

Соответствующее наказание будет включено в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП), положения которого вступят в силу в 2021 году. Ранее законопроект о введении штрафов за недолив топлива вернули из Госдумы РФ обратно в Минпромторг из-за разработки новой редакции КоАП.

Ранее сообщалось, что на каждой пятой автозаправочной станции в России недоливают топливо. При этом на каждой десятой АЗС используют некачественный бензин и дизель.

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