На автозаправках недоливают бензин и дизельное топливо

На каждой пятой автозаправочной станции в России недоливают топливо. При этом на каждой десятой АЗС используют некачественный бензин и дизель.

Как пояснили в пресс-службе Росстандарта, тесты проводились плановые и внеплановые. Проверке подверглись более 200 автозаправочных станций. Среди них были АЗС, принадлежащие крупным сетям, а также независимым компаниям. В итоге зафиксировано 39 нарушений.

В частности, выяснилось, что каждая пятая АЗС недоливает топливо и почти на каждой десятой АЗС обнаружены некачественный бензин и дизель, пишет Russia Today.

В Росстандарте отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках. В этом году в сравнении с 2018-м - на 36%.

Ранее Росстандарт предложил уменьшить обычный размер машино-места на городских парковках на полметра в ширину и на 0,3 метра в длину. Новые требования могут утвердить в ноябре.