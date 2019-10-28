Западная политика изоляции РФ провалилась

Западная политика изоляции РФ провалилась

eadaily.com

Министерство иностранных дел России заявило, что саммит Россия — Африка, прошедший в Сочи, показал, что политика Запада, направленная на изоляцию РФ, оказалась провальной.

Саммит впервые собрал представителей всех 54 признанных государств Африканского континента. Итоги форума имеют огромное значение для выхода нашей страны на новые рынки и укрепление политических позиций РФ за счет роста числа союзников и партнеров.

По словам заместителя директора департамента Африки МИД РФ Олега Озерова, сегодня скорее Запад оказался в изоляции из-за своей непродуманной политики. Также дипломат отметил, что Россия в ходе всего саммита демонстрировала свое намерение строить взаимодействие со странами Африканского континента исключительно на равноправной основе, пишет «ТАСС».

Одним из итогов саммита стало решение о внедрении российских технологий АЭС, которые позволят решить проблемы с энергоснабжением африканских территорий, и Россия готова предложить целый комплекс своих наработок.

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