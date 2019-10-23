«Росатом» поможет Африке с проблемой энергоснабжения
Внедрение российских технологий АЭС позволит решить проблемы с энергоснабжением африканских территорий, и Россия готова предложить целый комплекс своих наработок.
Об этом заявил на форуме Россия — Африка глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
По его мнению, отечественные технологии смогут решить трудности с энергоснабжением африканских территорий и доступом большого числа людей на континенте к продовольствию, пресной воде, современным медицинским услугам, передает ФБА «Экономика сегодня».
Как отмечает издание, все лидеры африканских государств, которые встретились с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите, выразили готовность сотрудничать с Россией в развитии атомных технологий в мирных целях.
Ранее президент Путин заявил готовности России помочь Судану в нормализации внутриполитической ситуации.
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