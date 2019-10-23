«Росатом» поможет Африке с проблемой энергоснабжения

«Росатом» поможет Африке с проблемой энергоснабжения

Фото: Радио Свобода

Внедрение российских технологий АЭС позволит решить проблемы с энергоснабжением африканских территорий, и Россия готова предложить целый комплекс своих наработок.

Об этом заявил на форуме Россия — Африка глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

По его мнению, отечественные технологии смогут решить трудности с энергоснабжением африканских территорий и доступом большого числа людей на континенте к продовольствию, пресной воде, современным медицинским услугам, передает ФБА «Экономика сегодня».

Как отмечает издание, все лидеры африканских государств, которые встретились с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите, выразили готовность сотрудничать с Россией в развитии атомных технологий в мирных целях.

Ранее президент Путин заявил готовности России помочь Судану в нормализации внутриполитической ситуации.

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