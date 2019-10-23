Путин поможет Судану разобраться во внутренней политике

Россия будет оказывать поддержку Судану для нормализации внутриполитической ситуации в стране и настаивать на том, чтобы подходы международного сообщества к суданской проблеме носили непредвзятый и объективный характер.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем верховного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом в Сочи.

«Будем и далее проводить курс на то, чтобы подходы международного сообщества и прежде всего западных государств к суданской проблеме носили непредвзятый объективный характер, основывались на уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности страны», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Судан является давним надёжным партнёром России, добавил президент.

Путин отметил, что российская сторона в качестве первых шагов по выводу страны на траекторию развития рассматривает подписание конституционной декларации, формирование верховного совета и создание переходного правительства.

Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами.

В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

В конце августа глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа.