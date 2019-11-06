Запад с тревогой следит за интеграцией России и Беларуси

Страны Запада опасаются перспективы объединения России и Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве. В Европе считают необходимым налаживать контакты с Минском.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что Москва оказывает давление на Минск. Укрепление Союзного государства приведет к изменению баланса сил в Европе.

Бывший помощник министра обороны США Александр Вершбоу уверен, что странам Запада следует проявлять осторожность и не создавать впечатления слишком тесных связей с Минском, поскольку это может привести к результатам, обратным желаемым, и вызвать жесткую реакцию России, пишут «Известия».

В рамках создания Союзного государства России и Беларуси к 2021 году страны намерены ввести единые Налоговый и Гражданский кодексы. Это следует из подписанного премьер-министрами двух государств договора, который публично не раскрывался.