Запад с тревогой следит за интеграцией России и Беларуси

Запад с тревогой следит за интеграцией России и Беларуси

фото: Belsat.eu

Страны Запада опасаются перспективы объединения России и Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве. В Европе считают необходимым налаживать контакты с Минском.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что Москва оказывает давление на Минск. Укрепление Союзного государства приведет к изменению баланса сил в Европе.

Бывший помощник министра обороны США Александр Вершбоу уверен, что странам Запада следует проявлять осторожность и не создавать впечатления слишком тесных связей с Минском, поскольку это может привести к результатам, обратным желаемым, и вызвать жесткую реакцию России, пишут «Известия».

В рамках создания Союзного государства России и Беларуси к 2021 году страны намерены ввести единые Налоговый и Гражданский кодексы. Это следует из подписанного премьер-министрами двух государств договора, который публично не раскрывался.

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