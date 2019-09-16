Россия и Беларусь перейдут не только на общий Налоговый кодекс

В рамках создания Союзного государства России и Беларуси к 2021 году страны намерены ввести единые Налоговый и Гражданский кодексы. Это следует из подписанного премьер-министрами двух государств договора, который публично не раскрывался.

Документ парафировали, то есть согласовали с возможностью внесения несущественных изменений, 6 сентября Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Из него следует, что к 1 января 2021 года страны частично объединят свои экономики, в частности, введут единые налоги, унифицированный учет собственности, сходные социальные гарантии. Еще два положения программы предусматривают чуть ли не создание общей таможенной службы и единого регулятора рынков нефти и газа.

Как сообщает «Коммерсантъ», договор не затрагивает сферы обороны, образования, здравоохранения, науки, суды, полномочия МВД и госуправление. Издание указывает, что интеграция на таком уровне фактически означает создание конфедеративного государства.

Напомним, интеграция России и Беларуси обсуждается с марта 2019 года и основана на Договоре о создании Союзного государства, датированном 1999 годом. Агентство Bloomberg писало, что Союзное государство может возглавить президент России Владимир Путин.