Замначальника отдела полиции в Карелии покончил с собой

34-летний замначальника ОМВД Кемского района Карелии Дмитрий Перфильев свел счеты с жизнью. Тело полицейского сегодня обнаружили в его собственной квартире.

«Обнаружен по месту жительства. Органы правопорядка проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства, способствовавшие случившемуся», — сообщили «Интерфаксу» в полиции.

У Перфильева остались жена и две дочери. Как сообщается в неофициальной группе полиции Карелии в соцсети, 19 декабря Перфильев не вышел на работу. Его тело было обнаружено на следующий день.

Ранее свел счеты с жизнью замкомандира Президентского полка Роман Лотвин.

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