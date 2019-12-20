Замначальника отдела полиции в Карелии покончил с собой
34-летний замначальника ОМВД Кемского района Карелии Дмитрий Перфильев свел счеты с жизнью. Тело полицейского сегодня обнаружили в его собственной квартире.
«Обнаружен по месту жительства. Органы правопорядка проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства, способствовавшие случившемуся», — сообщили «Интерфаксу» в полиции.
У Перфильева остались жена и две дочери. Как сообщается в неофициальной группе полиции Карелии в соцсети, 19 декабря Перфильев не вышел на работу. Его тело было обнаружено на следующий день.
Ранее свел счеты с жизнью замкомандира Президентского полка Роман Лотвин.
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