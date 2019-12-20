Замначальника отдела полиции в Карелии покончил с собой

Замначальника отдела полиции в Карелии покончил с собой

Фото: Кубань 24

34-летний замначальника ОМВД Кемского района Карелии Дмитрий Перфильев свел счеты с жизнью. Тело полицейского сегодня обнаружили в его собственной квартире.

«Обнаружен по месту жительства. Органы правопорядка проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства, способствовавшие случившемуся», — сообщили «Интерфаксу» в полиции.

У Перфильева остались жена и две дочери. Как сообщается в неофициальной группе полиции Карелии в соцсети, 19 декабря Перфильев не вышел на работу. Его тело было обнаружено на следующий день.

Ранее свел счеты с жизнью замкомандира Президентского полка Роман Лотвин.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!