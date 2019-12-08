Замкомандира президентского полка свел счеты с жизнью

Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в своей квартире на улице Менжинского. Mash пишет, что он покончил с собой.

Офицеру было 47 лет, он занимался работой с личным составом. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, полиция выясняет точные причины случившегося.

Официального подтверждения информации о смерти Лотвина пока нет.

Президентский полк — российская воинская часть, в настоящее время входящая в состав Федеральной службы охраны РФ (ФСО России), решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля и других важных государственных объектов, а также несению почетных караулов.

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