Замкомандира президентского полка свел счеты с жизнью
Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в своей квартире на улице Менжинского. Mash пишет, что он покончил с собой.
Офицеру было 47 лет, он занимался работой с личным составом. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, полиция выясняет точные причины случившегося.
Официального подтверждения информации о смерти Лотвина пока нет.
Президентский полк — российская воинская часть, в настоящее время входящая в состав Федеральной службы охраны РФ (ФСО России), решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля и других важных государственных объектов, а также несению почетных караулов.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!