Замглавы СКР по Свердловской области поймали на взятке

В Екатеринбурге задержали при получении взятки в 18 миллионов рублей задержали первого заместителя руководителя СУ СКР по Свердловской области, полковника юстиции Михаила Бусылко.

По информации телеграм-канала 112, взятку следователя передавал адвокат, она должна была помочь решить вопрос с прекращением уголовного дела.

Сейчас Михаил Бусылко находится в ИВС, в воскресенье состоится суд по мере пресечения, следователи будут настаивать на аресте.

Ранее в Перми суд приговорил бывшего первого замначальника отдела СКР к семи годам колонии строгого режима, штрафу в 9 миллионов рублей и лишению звания майор юстиции за покушение на посредничество во взяточничестве.

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