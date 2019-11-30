Замглавы СКР по Свердловской области поймали на взятке
В Екатеринбурге задержали при получении взятки в 18 миллионов рублей задержали первого заместителя руководителя СУ СКР по Свердловской области, полковника юстиции Михаила Бусылко.
По информации телеграм-канала 112, взятку следователя передавал адвокат, она должна была помочь решить вопрос с прекращением уголовного дела.
Сейчас Михаил Бусылко находится в ИВС, в воскресенье состоится суд по мере пресечения, следователи будут настаивать на аресте.
Ранее в Перми суд приговорил бывшего первого замначальника отдела СКР к семи годам колонии строгого режима, штрафу в 9 миллионов рублей и лишению звания майор юстиции за покушение на посредничество во взяточничестве.
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