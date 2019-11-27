В Перми честный прокурор отправил следователя на нары

В Перми честный прокурор отправил следователя на нары

Фото: Тульские новости

В Перми суд приговорил бывшего первого замначальника отдела СКР по Пермскому району Эдгара Саркисяна к семи годам колонии строгого режима, штрафу в размере 9 миллионов рублей и лишению специального звания майор юстиции за покушение на посредничество во взяточничестве.

По данным суда и следствия, летом 2018 года Саркисян решил поучаствовать в конфликте между несколькими бизнесменами. Интересы одной из них представлял бывший сотрудник прокуратуры Василий Белкин. Ему Саркисян и предложил помочь с решением вопроса о возбуждении дела в отношении контрагента, попросив за это 9 миллионов рублей для передачи сотрудникам полиции.

Бывший прокурор сообщил о противоправном предложении в ФСБ и в дальнейшем действовал под контролем оперативников.

В августе 2018 года Саркисян был арестован и провел в СИЗО два месяца, позже меру пресечения ему изменили на домашний арест.

Своей вины он не признал, и намерен обжаловать данный приговор суда, передает «Коммерсант».

Ранее московский суд арестовал замначальника отдела полиции «Дорогомилово» за взятку в 3,5 миллиона рублей.

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