В Москве за взятки арестован замначальника отдела полиции

​Пресненский районный суд Москвы арестовал заместителя начальника отдела полиции «Дорогомилово» Дмитрия Смирнова за взятку в 3,5 миллиона рублей.

Он пробудет под стражей до 18 декабря, сообщила «Медиазоне» пресс-секретарь суда Ирина Белова.

О задержании Дмитрия Смирнова и начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова сегодня утром сообщило МВД. По данным ведомства, полицейские планировали получить всего 12 миллионов рублей.

Устинову пока не избрали меру пресечения.

Ранее стало известно, что за «крышу» полковник ФСБ получал взятки прямо на Лубянке.