За «крышу» полковник ФСБ получал взятки прямо на Лубянке

Высокопоставленному сотруднику ФСБ Кириллу Черкалину, обвиняемому в получении взяток в особо крупном размере, приносили деньги прямо на работу. Он получал доллары через посредников у входа в здание на Лубянке.

Будучи «крышей» коммерческого банка «Транспортный», Черкалин получал взятки от его владельца Александра Мазанова. За покровительство он брал по 50 тыс. долларов ежемесячно (3,2 млн рублей).

Сначала Мазанов хотел платить только за конкретные действия, а когда кредитному учреждению понадобилась помощь, Черкалин потребовал премию. Всего сотрудник ФСБ получил около 750 тыс. долларов (48,3 млн рублей).

Деньги передавались на улице или в кафе рядом со зданием ФСБ на Лубянке. Посредниками в передаче взяток были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и советник Мазанова – Арно Ходжоян, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, Черкалина, а также двух его коллег задержали в апреле. В их квартирах при обысках нашли наличность на сумму 12 млрд рублей.