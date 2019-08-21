Прокуратура требует изъять 6 млрд у бывшего полковника ФСБ

Генпрокуратура России обратилась в Головинский райсуд столицы с иском об изъятии имущества бывшего начальника отдела в управлении «К» ФСБ Кирилла Черкалина. Он и двое его подчиненных — Дмитрий Фролов и Андрея Васильев — обвиняются в мошенничестве.

По данным пресс-службы ведомства, в доход государства прокуратура просит передать пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7,12 тысяч квадратных метров, 14 нежилых помещений, два автомобиля, 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и 8 миллионов евро.

Общая стоимость имущества оценивается в 6, 3 миллиарда рублей.

По версии следствия, в 2011 году, Андрей Васильев, будучи сотрудником ФСБ, ввел в заблуждение некоего господина Гляделкина. Сотрудник службы безопасности убедил потерпевшего передать ему долю уставного капитала коммерческой организации. Ущерб от этих действий оценивается в 490 миллионов рублей.

За эти деньги Васильев пообещал потерпевшему прекратить уголовное преследование. После получения прав на имущество все было распределено между участниками группы.

Дмитрий Фролов был арестован по тому же обвинению, сообщает агентство «Москва».

Ранее суд отказался изменять меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 миллиарда рублей