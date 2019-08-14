Суд оставил в СИЗО экс-министра Михаила Абызова

Московский городской суд отказался изменять меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Решение Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», ― постановила федеральный судья Наталья Никишина. Таким образом, бывший высокопоставленный чиновник останется в СИЗО до 25 октября.

Сам Абызов пожаловался суду, что ему до сих пор не разъяснили суть предъявленных обвинений. «Следствие не проводит со мной никаких следственных действий. Все экспертизы либо оформлены, либо находятся в стадии производства, у меня нет возможности повлиять на ход справедливого расследования дела», ― заявил Абызов. Экс-министр также пообещал суду не скрываться от следствия.

Михаил Абызов проходит в качестве фигуранта по делу о хищении порядка 4 миллиардов рублей у «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей».

Соучастниками бывшего министра признаны бывший генеральный директор бизнес-группы «Ру-Ком» Николай Степанов с заместителем Максимом Русаковым, директор по экономике и финансам новосибирского АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» (РЭМиС) Галина Фрайденберг, председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов и бывший гендиректорт "Региональных электрических сетей" Сергей Ильичёв".