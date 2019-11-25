Замглавы РАР арестована за превышение полномочий

Пресненский райсуд Москвы арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о превышении полномочий. Следствие оценивает ущерб государству от ее действий в 58 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новости» из зала суда, защита просила суд оставить женщину на свободе, т.к. обвиняемая хорошо характеризуется, страдает рядом заболеваний и заботится о пожилых родителях, однако эти аргументы не убедили суд.

Следствие полагает, что Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы.

Те исполнили приказ «из карьеризма и желания выслужиться». В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, тем самым избежав уплаты налогов на 58 миллионов рублей.

Голосная пробудет под стражей до 20 января.

Ранее Пресненский райсуд Москвы арестовал замначальника отдела полиции «Дорогомилово» за взятку в 3,5 миллиона рублей.

Читайте нас в мобильном приложении