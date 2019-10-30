Закрылось посольство Израиля в России

Израильское посольство в Москве с 30 октября перестает оказывать услуги посетителям. Дипломаты отказались работать из-за сокращения расходов на их содержание.

Поводом к закрытию послужило решение Минфина от 21 июля 2019 года. Оно противоречит ранее достигнутым условиям и нарушает существующий несколько десятилетий порядок, говорится на странице диппредставительства в Facebook.

Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.

Напомним, Минфин Израиля принял решение сократить расходы на содержание представительств и ввести новые стандарты отчетности. Ведомство ввело налог на выплаты дипломатам на представительские расходы. Подтвержденные документально траты облагаться им не будут. Из-за того, что закон вводят задним числом – с января 2019 года – чиновникам придется отчитываться за прошлые расходы. Дипломаты угрожали забастовками с июля, когда стали вводиться новые нормы.

