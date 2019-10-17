Российским армянам поставили условие для въезда в Азербайджан

Во избежание дипломатических скандалов между Россией и Азербайджаном россиянам с армянской фамилией необходимо уведомлять азербайджанское посольство о планах посетить страну. Об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя депортацию 81-летней армянки, пережившей блокаду Ленинграда.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что россияне могут беспрепятственно посещать страну, так как между Азербайджаном и Россией действует безвизовый режим.

При этом уведомление посольства гражданами с армянскими фамилиями позволит избежать проблем на границе, отметил Мамедъяров в беседе с «Известиями». В противном случае допускаются эксцессы, которые вызваны существующим в стране эмоциональным настроем в отношении Армении из-за Нагорного Карабаха.

Напомним, Нагорный Карабах, населенный армянами, вышел из состава Азербайджана в 1991 году. Баку пытался вернуть регион, но безуспешно. Азербайджан по-прежнему настаивает на территориальной целостности, но Армения с этим не согласна и защищает интересы непризнанной республики.