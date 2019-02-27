Визит российских депутатов в Азербайджан разозлил армян

Визит российских депутатов в Азербайджан разозлил армян

Участие депутатов из России в шествии по случаю годовщины событий в азербайджанском городе Ходжалы вызвало недовольство у армянских властей. Ереван ждет объяснений от России в связи с участием парламентариев в антиармянской акции.

Делегация из России, в состав которой входили депутаты Дмитрий Савельев, Оксана Пушкина и Ирина Роднина, 26 февраля участвовали в шествии, которое состоялось в Баку. После этого они встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом Мехрибан Алиевой, передает Lenta.ru.

Армения возмутилась участию россиян в акции. «Нам вовсе не понятны мотивы самих парламентариев, чему они выражают солидарность в Баку и с какой «миссией» участвуют в подобных акциях, являющихся частью пропагандистско-агитационной кампании властей отдельного государства», — сказал посол Армении в России Вардан Тоганян.

Напомним, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года город Ходжалы заняли армянские вооруженные формирования. В результате штурма погибли и пропали без вести сотни мирных жителей. Событие вошло в историю как Ходжалинская резня.

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