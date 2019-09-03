Суд закрыл детский сад в Кузбассе из-за радиации
В Кемеровской области решением суда на месяц приостановлена работа детского сада № 9 «Аленка». В нем обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.
По информации РЕН ТВ, концентрация вещества повышена в четыре раза. Радиоактивное вещество обнаружили в детской спальне.
Других подробностей пока не сообщается.
Ранее 11 человек были госпитализированы после отравления в молодежном центре в Коломне.
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