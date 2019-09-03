Суд закрыл детский сад в Кузбассе из-за радиации

В Кемеровской области решением суда на месяц приостановлена работа детского сада № 9 «Аленка». В нем обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.

По информации РЕН ТВ, концентрация вещества повышена в четыре раза. Радиоактивное вещество обнаружили в детской спальне.

Других подробностей пока не сообщается.

Ранее 11 человек были госпитализированы после отравления в молодежном центре в Коломне.