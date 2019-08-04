11 человек отравились в подмосковном центре

11 человек госпитализированы после отравления в молодежном центре «Солнечный Олимп» в Коломне. 10 из них — дети.

Все они пожаловались на острые боли в животе, после чего были доставлены в больницу с подозрением на ротавирусную инфекцию. Сейчас состояние всех одиннадцати человек удовлетворительное, они проходят комплексное обследование.

Проверку случившегося проводят следователи и прокуратура Московской области, сообщает РБК.

В прошлом месяе в детском лагере «Лучистый» в Евпатории 57 человек заразились норовирусом.