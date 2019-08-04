11 человек отравились в подмосковном центре
11 человек госпитализированы после отравления в молодежном центре «Солнечный Олимп» в Коломне. 10 из них — дети.
Все они пожаловались на острые боли в животе, после чего были доставлены в больницу с подозрением на ротавирусную инфекцию. Сейчас состояние всех одиннадцати человек удовлетворительное, они проходят комплексное обследование.
Проверку случившегося проводят следователи и прокуратура Московской области, сообщает РБК.
В прошлом месяе в детском лагере «Лучистый» в Евпатории 57 человек заразились норовирусом.
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