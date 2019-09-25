МЧС закроет 578 пожарных частей и дежурных служб
До конца 2019 года МЧС упразднит 578 учреждений. Под закрытие попадут пожарно-спасательные подразделения, центры управления в кризисных ситуациях, центры Государственной инспекции по маломерным судам и материально-технического обеспечения.
Реорганизация МЧС связана с переходом на новую организационно-штатную структуру. Она заработает с 1 января 2020 года.
Оставшимся без работы сотрудникам предложат незанятые должности или выплатят компенсации, отмечает Lenta.ru.
Реорганизация МЧС длится с 2018 года. В рамках первого этапа ведомство упразднило 4 региональных центра МЧС.
Ранее Счетная палата сообщила, что телефон помощи 112 работает только в 12 российских регионах из 85.
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