МЧС закроет 578 пожарных частей и дежурных служб

До конца 2019 года МЧС упразднит 578 учреждений. Под закрытие попадут пожарно-спасательные подразделения, центры управления в кризисных ситуациях, центры Государственной инспекции по маломерным судам и материально-технического обеспечения.

Реорганизация МЧС связана с переходом на новую организационно-штатную структуру. Она заработает с 1 января 2020 года.

Оставшимся без работы сотрудникам предложат незанятые должности или выплатят компенсации, отмечает Lenta.ru.

Реорганизация МЧС длится с 2018 года. В рамках первого этапа ведомство упразднило 4 региональных центра МЧС.

Ранее Счетная палата сообщила, что телефон помощи 112 работает только в 12 российских регионах из 85.