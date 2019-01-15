В РФ экстренный номер 112 не работает в большинстве регионов

В РФ экстренный номер 112 не работает в большинстве регионов

Экстренный вызов по номеру «112» полноценно работает лишь в 12 из 85 регионов России, сообщила Счетная палата по итогам проверки.

Сейчас система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» доступна лишь 28% населения, проживающего на 15% территории России.

Федеральную целевую программу, рассчитанную до 2017 года, не удалось реализовать полностью из-за сокращения финансирования. На нее планировали выделить 65 млрд рублей, однако потратили только 14 млрд, отметили в пресс-службе ведомства.

По мнению Счетной палаты, система «112» имеет большое общественное значение и позволяет уменьшить время реагирования экстренных служб, снизить число погибших и пострадавших.

С помощью экстренного номера можно вызвать пожарных, спасателей, полицию, скорую, газовую аварийную службу и «Антитеррор». Систему начали внедрять в 2008 году. В 2017 году МЧС обещала, что система заработает во всех российских регионах в 2019 году.

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