Законопроект о выходном дне 31 декабря внесли в Госдуму

Законопроект о выходном дне 31 декабря внесли в Госдуму

фото: Iguides.ru

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем.

Отмечается, что проект предполагает такой перенос, при котором 31 декабря будет оставаться выходным, если не является таковым по календарю.

В этот день россияне готовятся к празднику, едут к друзьям и родственникам, поэтому 31 декабря должен быть выходным днем.

При этом общее число нерабочих праздничных дней будет таким же, как это установлено Трудовым кодексом. Данная инициатива станет компромиссным вариантом, который позволит соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами, пишут «Известия».

Если Госдума примет решение сделать 31 декабря выходным днем, Совет Федерации поддержит эту инициативу, заявил ранее глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

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