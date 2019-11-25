Совет Федерации проголосует за выходной 31 декабря

Если Госдума примет решение сделать 31 декабря выходным днем, Совет Федерации поддержит эту инициативу, заявил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Если такое решение будет вызревать, думаю, сенаторы могут поддержать эту инициативу», – приводит слова сенатора «ПолитЭксперт».

Сенатор уверен, что депутаты Госдумы будут искать пути решения этого вопроса. По его мнению, россиянам, всё-таки, необходимо дать возможность провести 31 декабря вместе с семьей.

Ранее в Кремле ответили на предложение сделать 31 декабря выходным днем. Сославшись на уже утвержденный календарь праздничных дней, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «надо работать».

Читайте нас в мобильном приложении