Песков ответил «надо работать» на идею о выходном 31 декабря
В Кремле ответили на предложение сделать 31 декабря выходным днем. Сославшись на уже утвержденный календарь праздничных дней, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «надо работать».
В Кремле не увидели предмета для дискуссий о целесообразности введения выходного дня 31 декабря, чтобы граждане успели подготовиться к Новому году.
«…Было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать», - заявил он.
Песков отметил, что каждый год «каникулы» распределяются по-разному и россиян предупредят о выходных заблаговременно, пишет РИА Новости.
Напомним, в 2020 году продолжительность зимний выходных будет короче, чем в 2019. Россияне смогут отдыхать с 1 по 8 января.
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